La erigono gli insorti - Cruciverba

In ambito militare, una barricata è una muraglia improvvisata, dalla composizione varia, utilizzata come fortificazione di fortuna, come rifugio dal nemico o come barriera per impedirne il passaggio. Si tratta di un tipo di struttura caratteristica degli scenari di guerriglia urbana, adattandosi particolarmente ad essere utilizzata in strade e vicoli per chiuderne gli accessi e trasformarli così in "roccaforti" da cui organizzare la difesa o bloccare il nemico.