Un discorso ai fedeli - Cruciverba

Il discorso del bivacco è stato il primo discorso tenuto da Benito Mussolini, in veste di Presidente del Consiglio dei ministri del Regno d'Italia, alla Camera dei deputati il 16 novembre 1922.

L'omelia (dal verbo greco µ = conversare, intrattenere e dal sostantivo latino homilia = discorso, sermone), anche detta predica, nel cristianesimo, è l'esortazione con cui il celebrante, sacerdote o diacono, durante la celebrazione liturgica si rivolge direttamente ai fedeli in maniera non ritualizzata, per commentare le letture del giorno.