Fu detto il tessitore - Cruciverba

I tessitori (slesiano: De Waber; tedesco: Die Weber) è un dramma in cinque atti di Gerhart Hauptmann scritto dapprima in lingua slesiana e successivamente in lingua tedesca, edizioni pubblicate rispettivamente nel 1892 e nel 1894, e rappresentato dapprima il 26 febbraio 1893 in uno spettacolo riservato ai soci della Freie Bühne e, pubblicamente, il 25 settembre 1894 nel Deutsches Theater di Berlino.

Camillo Paolo Filippo Giulio Benso, conte di Cavour, di Cellarengo e di Isolabella, noto semplicemente come conte di Cavour o Cavour (Torino, 10 agosto 1810 – Torino, 6 giugno 1861), è stato un politico, patriota e imprenditore italiano.