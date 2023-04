Città svizzera sul Reno - Cruciverba

Il Reno (in tedesco Rhein; in alemanno Rhy; in romancio Rein; in francese Rhin; in olandese Rijn), con 1326 km è uno dei fiumi più lunghi d'Europa. Il suo nome deriva da una radice celtica, ma ancor prima indoeuropea. L'origine indoeuropea del termine trova conferma nel greco ...

Basilea ( AFI : Questa è una trascrizione IPA della pronuncia. Vedere l'alfabeto fonetico internazionale.">/bazi'la/; in tedesco e ufficialmente Basel Questa è una trascrizione IPA della pronuncia. Vedere l'alfabeto fonetico internazionale.">['bazl]; in francese Bâle Questa è una trascrizione IPA della pronuncia. Vedere l'alfabeto fonetico internazionale.">[bl]; in romancio: Basilea) è una città della Svizzera di 177 654 abitanti. È la terza città per popolazione della Svizzera, dopo Zurigo e Ginevra. È la capitale del Canton Basilea Città, per quanto alcuni dei suoi sobborghi facciano parte del cantone di Basilea Campagna o dei cantoni di Argovia e Soletta.