Breguet ne costruì uno - Cruciverba

Louis Charles Breguet (Parigi, 2 gennaio 1880 – Saint-Germain-en-Laye, 4 maggio 1955) è stato un aviatore francese, nonché pioniere dell'aviazione civile, fondatore dell'omonima azienda aeronautica Société anonyme des ateliers d'aviation Louis Breguet e uno dei fondatori dell'Air France.

L'elicottero (dal greco: [helix], spira, spirale, e pte [pterón], ala) è un tipo di aerogiro, adibito al trasporto di persone e cose per scopi civili e/o militari, in cui il sollevamento e la spinta sono forniti da un rotore che gira orizzontalmente. È generalmente dotato di uno o più motori a pistoni o a turbina che azionano un complesso di pale che gli permettono di sollevarsi e abbassarsi verticalmente, restare fermo in volo, spostarsi lateralmente, all'indietro o in avanti e compiere voli similmente a quanto fa un aeroplano, ma con maggiori flessibilità e manovrabilità.