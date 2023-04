Aventi stabile dimora - Cruciverba

Per stabile organizzazione, o branch in inglese, si intende generalmente una sede o un centro di affari non temporaneo attraverso il quale un'impresa commerciale non residente esercita la propria attività economica, producendo reddito nel territorio di un'altra nazione.

Resident Evil, distribuito in Giappone come Bio Hazard ( Baio Hazado), è un videogioco survival horror creato da Capcom; rappresenta il titolo inaugurale della serie di Resident Evil.