Abbasso all inizio - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Abbasso all inizio.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 2 lettere : AB

Significato/Curiosita : Abbasso all inizio La Abbassia pluviale fu un esteso periodo umido e piovoso della storia climatica del Nordafrica. Iniziò circa 120 000 anni fa, e durò per circa 30 000 anni, terminando attorno a 90 000 anni fa. La Abbassia pluviale durò tra la fine del paleolitico inferiore e l'inizio del paleolitico medio, un intervallo che spesso viene definito Aculeano (250 000–90 000 anni fa). Come nel successivo Musteriano pluviale, l'Abbassia fu determinata da mutamenti climatici globali associati alle ere ... Sigle Air Base – base aerea militare, in aeronautica

– base aerea militare, in aeronautica Akademisk Boldklub – squadra di calcio danese

– squadra di calcio danese Aktiebolag – un tipo di società per azioni svedese

– un tipo di società per azioni svedese Alter Bridge – metal band americana

– metal band americana Appenzeller Bahnen – una compagnia ferroviaria Svizzera

– una compagnia ferroviaria Svizzera Artium Baccalaureus – espressione latina corrispondente al titolo accademico anglosassone Bachelor of Arts Codici AB – codice di carrozzeria (Direttiva 2001/116/CE) della monovolume e della due volumi

AB – codice vettore IATA di Air Berlin

ab – codice ISO 639-2 alpha-2 della lingua abcasa

AB – codice ISO 3166-2:RO del distretto di Alba (Romania)

AB – codice ISO 3166-2:CA della provincia dell'Alberta (Canada)

AB – codice postale della zona di Aberdeen, in Scozia Etichettatura tessile AB – sigla della denominazione di abaca Matematica Ab – Categoria dei gruppi abeliani Mineralogia Ab – abbreviazione di albite Sport AB – nelle statistiche del baseball e del softball, turni alla battuta (at bat) Trasporti AB – targa automobilistica di Aschaffenburg (Germania) Altro AB – gruppo sanguigno secondo il sistema AB0

AB – abbreviazione per arsenobetaina, composto organico dell'arsenico

Ab o Av – mese del calendario ebraico e arabo-siriaco

o Av – mese del calendario ebraico e arabo-siriaco Ab – concetto egiziano di cuore-anima

– concetto egiziano di cuore-anima ab – sigla inglese per indicare gli anticorpi (Antibodies) Note Altri progetti Wikizionario contiene il lemma di dizionario «AB» Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 15 aprile 2023

