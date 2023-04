Virtù ignorata dai traditori - Cruciverba

La virtù indiana è una composizione drammatica in tre atti di Giacomo Leopardi, scritta nel 1811, all'età di tredici anni, e donata al conte Monaldo come strenna natalizia. Il giovanissimo letterato, incoraggiato dalla produzione teatrale del padre, elabora un soggetto da un resoconto storico di Francesco Becattini, mettendo in scena la storia dell'impero Moghul all'apice del suo splendore nel XVIII secolo. Produzione giovanile e scolastica, La virtù indiana è un ...

La lealtà è un atteggiamento di correttezza e dirittura morale, attaccamento al dovere e rispetto della propria dignità o una devozione e fedeltà a una nazione, causa, filosofia, paese, gruppo o persona. La lealtà deriva dal latino legalitas e che indica una componente del carattere, per cui una persona sceglie di obbedire a particolari valori di correttezza e appoggio anche in situazioni difficili, mantenendo le promesse iniziali e comportandosi seguendo un codice prestabilito - sia esso tacito o esplicito. In altri termini, si può intendere per lealtà il grado di coerenza tra un comportamento nella pratica e gli ideali a cui si attiene teoricamente una persona.