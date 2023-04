Tratta fuori di pericolo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Tratta fuori di pericolo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : SALVATA

Significato/Curiosita : Tratta fuori di pericolo La terza stagione della serie televisiva Mare fuori è stata distribuita in prima visione da RaiPlay: i primi sei episodi sono stati pubblicati il 1º febbraio 2023, e i rimanenti sei il 13 febbraio. Successivamente è stata trasmessa da Rai 2 dal 15 febbraio al 22 marzo 2023. Salvata dal Titanic (Saved from the Titanic) è un cortometraggio muto del 1912 diretto da Étienne Arnaud. È il primo film realizzato sul disastro del RMS Titanic insieme a Die Katastrophe der Titanic, prodotto dalla Gaumont. Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 14 aprile 2023

Altre risposte alla domanda : Tratta fuori di pericolo : tratta; fuori; pericolo; tratta to con particolare ossequio e stima; Composizione tratta da motivi popolari; Antico tratta to di zoologia; Un ricercato unguento usato in cosmetica per i tratta menti; Celebre tratta to di Darwin; Permette di avere frutti fuori stagione; Un mercato fuori dai centri abitati; Busto... fuori uso; I condizionatori con una parte fuori ; Ne è fuori il furioso; Un pericolo so agguato; Un pericolo so pesce simile all anguilla; Imprudenti nel pericolo ; Un pericolo sissimo assassino; Un pericolo nascosto;