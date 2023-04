Timbrati come certi valori - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Timbrati come certi valori. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : BOLLATI

Significato/Curiosita : Timbrati come certi valori La legge 9 gennaio 1991, n. 10 era una legge della Repubblica Italiana che dettava disposizioni in tema di risparmio energetico, pubblicata sulla gazzetta ufficiale 13 del 16 gennaio 1991. È stata infine in gran parte sostituita dal decreto interministeriale 37 del 22 gennaio 2008. Editoria Bollati Boringhieri, casa editrice italiana fondata nel 1957 Persone Alessandro Bollati (1964), allenatore di rugby italiano

(1964), allenatore di rugby italiano Federico Bollati (1978), schermidore italiano

(1978), schermidore italiano Giulio Bollati (1924-1996), editore e intellettuale italiano

(1924-1996), editore e intellettuale italiano Riccardo Bollati (1858-1939), diplomatico e politico italiano Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 14 aprile 2023

