Tagliato dal falegname - Cruciverba

Soluzione 6 lettere : SEGATO

Significato/Curiosita : Tagliato dal falegname Le avventure di Pinocchio. Storia di un burattino è un romanzo fantasy per ragazzi scritto da Carlo Collodi, pseudonimo del giornalista e scrittore Carlo Lorenzini, pubblicato per la prima volta a Firenze nel febbraio 1883. Racconta le esperienze tragicomiche di Pinocchio, una marionetta animata scolpita dal falegname Geppetto, che grazie all'aiuto della Fata dai capelli turchini riesce a maturare moralmente finché diventa un bambino vero. Armando Segato (Vicenza, 3 maggio 1930 – Firenze, 19 febbraio 1973) è stato un calciatore e allenatore di calcio italiano, di ruolo centrocampista. Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 14 aprile 2023

