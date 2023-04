Se è stonata è una stecca - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Se è stonata è una stecca. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : NOTA

Significato/Curiosita : Se e stonata e una stecca Striscia la notizia è un programma televisivo italiano di genere investigativo e satirico ideato da Antonio Ricci. Musica Nota – il suono e il segno che rappresenta il suono sul pentagramma Editoria Nota – informazione posta in corpo minore a piè di pagina o alla fine di un libro o di un documento, o di una sua parte, e collegata al testo con un numero progressivo

– informazione posta in corpo minore a piè di pagina o alla fine di un libro o di un documento, o di una sua parte, e collegata al testo con un numero progressivo Nota bibliografica – riferimento a uno o più documenti bibliografici citati come fonti; oppure elemento della descrizione fisica del libro

– riferimento a uno o più documenti bibliografici citati come fonti; oppure elemento della descrizione fisica del libro Nota tipografica – ciascuna delle indicazioni relative all’editore o tipografo, al luogo e alla data di stampa di un libro, che possono trovarsi sul frontespizio, al suo verso o al termine del testo. Diritto Nota di credito – documento legale emesso da un'impresa verso terzi, che permette a questi ultimi lo storno di resi o abbuoni Informatica Note – applicazione presente nei sistemi operativi iOS, iPadOS e macOS Istruzione Nota – valutazione nella scuola svizzera e in contesti analoghi

– valutazione nella scuola svizzera e in contesti analoghi Nota disciplinare – nelle scuole, testo scritto sul registro di classe o sul diario di un alunno, che serve a segnalare alla famiglia la cattiva condotta dell'interessato Altro Nota bene – espressione di origine latina che indica un breve richiamo o una nota di chiarimento posta generalmente al termine di un testo scritto

– espressione di origine latina che indica un breve richiamo o una nota di chiarimento posta generalmente al termine di un testo scritto Nota di redazione – nei giornali, avvertenza o precisazione, posta tra parentesi all'interno di un'intervista o di un virgolettato e preceduta dalla sigla N.d.R., per chiosare una dichiarazione altrui Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 14 aprile 2023

Altre risposte alla domanda : Se è stonata è una stecca : stonata; stecca; Vi è incastonata Andorra; La stecca del cantante; Le colpisce una stecca ; Area chiusa da stecca to; Una bistecca per più d uno; Racchiusi dentro uno stecca to; Cerca altre Definizioni