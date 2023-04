Serie di sonde statunitensi - Cruciverba

Teen Titans è una serie animata statunitense, creata da Glen Murakami e Sam Register e prodotta dalla Warner Bros., ispirata all'omonima serie a fumetti che parla di un gruppo di supereroi adolescenti. La serie, composta da 5 stagioni per un totale di 65 episodi più uno speciale, è andata in onda in America dal 19 luglio 2003 al 16 gennaio 2006, e in Italia dal 23 settembre 2003 al 2006 per le prime quattro stagioni; la quinta stagione, inizialmente inedita, è stata trasmessa ...

Ambito lavorativo

Park ranger – custode, guardiaparchi o guardia forestale dei parchi nazionali degli Stati Uniti

– custode, guardiaparchi o guardia forestale dei parchi nazionali degli Stati Uniti National Park Service Ranger , impiegato del U.S. National Park Service

, impiegato del U.S. National Park Service Ranger of Windsor Great Park

Forze armate

Ranger – militare specializzato nell'esplorazione in operazioni speciali

– militare specializzato nell'esplorazione in operazioni speciali 75th Ranger Regiment – reggimento d'élite del United States Army Special Operations

– reggimento d'élite del United States Army Special Operations Ranger , qualifica degli appartenenti al 4º Reggimento alpini paracadutisti

, qualifica degli appartenenti al 4º Reggimento alpini paracadutisti Irish Army Ranger Wing – corpo d'élite delle Irish Defence Forces.

Forze di polizia

Texas Ranger Division – forza di polizia dello stato del Texas.

Veicoli

Ford Ranger – pickup compatto

– pickup compatto Ford F-Series allestimento Ranger – pickup fullsize

– pickup fullsize Edsel allestimento Ranger – berlina 1957-1960

allestimento Ranger – berlina 1957-1960 GM Ranger – coupé 1968-1978

– coupé 1968-1978 Ferves Ranger

Polaris Ranger – serie di veicoli offroad

– serie di veicoli offroad Cadillac Gage Ranger – camion militare blindato

– camion militare blindato Hino Ranger – camion giapponese

Giochi

Ranger – Classe del gioco di ruolo Dungeons & Dragons

– Classe del gioco di ruolo Pokémon Ranger – videogioco della serie Pokémon

– videogioco della serie Pokémon Ranger – tipologia di attrazione per luna park e parchi tematici

– tipologia di attrazione per luna park e parchi tematici Ranger (Rohan Blood Feud) – Classe del gioco Online Rohan Blood Feud

Geografia

Ranger – città della Georgia (Stati Uniti)

– città della Georgia (Stati Uniti) Ranger – città del Texas (Stati Uniti)

– città del Texas (Stati Uniti) Ranger – città della Virginia Occidentale (Stati Uniti)

Altro

Programma Ranger – serie di missioni spaziali degli Stati Uniti

