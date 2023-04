Salottino riservato in un locale pubblico - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Salottino riservato in un locale pubblico. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : SEPARÈ

Significato/Curiosita : Salottino riservato in un locale pubblico Villa Necchi Campiglio è una dimora storica (casa museo) che fa parte del circuito delle "Case museo di Milano". Situata in via Mozart al civico 14, fu costruita tra il 1932 e il 1935 come casa unifamiliare indipendente su progetto da Piero Portaluppi, uno dei più grandi architetti italiani di quel periodo, ed è circondata da un ampio giardino con campo da tennis e piscina, la seconda piscina (dal punto di vista cronologico) di Milano dopo quella municipale, e la prima ad essere ... Hasta que la plata nos separe è una telenovela colombiana trasmessa su RCN Televisión dal 22 maggio all'11 ottobre 2007. Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 14 aprile 2023

