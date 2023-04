Riunioni di esperti - Cruciverba

L'espressione Stato di eccezione indica nelle scienze politiche una particolare situazione all'interno di uno Stato che comporta la sospensione delle caratteristiche tipiche di uno Stato di diritto.

Un convegno (in inglese convention, in italiano detto anche seminario) è una riunione di persone per discutere di argomenti di comune interesse. In particolare in un convegno di studi (anche semplicemente convegno) gruppi di studiosi si scambiano informazioni ed esperienze, favorendo così un arricchimento delle conoscenze di tutti i partecipanti. Fra quelli più noti si possono citare i convegni medici riservati a gruppi di specialisti che si confrontano, periodicamente, su nuovi farmaci, nuove tecniche operatorie e altre tematiche inerenti. Esistono poi convegni per ogni ramo dello scibile umano, che hanno la stessa funzione di scambio di conoscenze reciproche; inoltre un convegno può anche trattare di argomenti non scientifici, come nel caso dei convegni aziendali e dei convegni di fan. Queste informazioni non sono comprovate da fonti attendibili.">Convegno si abbrevia solitamente in Con, come nel caso di "DefCon", un celebre convegno di hacker.