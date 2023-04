Ricerca petrolio - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Ricerca petrolio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : ENI

Significato/Curiosita : Ricerca petrolio Il petrolio (dal termine tardo latino petroleum, composto da petra "roccia", e oleum "olio", cioè "olio di roccia") è una miscela liquida di vari idrocarburi, in prevalenza alcani, che si trova in giacimenti negli strati superiori della crosta terrestre, ed è una fonte primaria energetica della modernità. Eni S.p.A., originariamente acronimo di Ente Nazionale Idrocarburi, è un'azienda multinazionale creata dallo Stato italiano come ente pubblico nel 1953 sotto la direzione di Enrico Mattei, che fu presidente fino alla sua morte nel 1962, convertita in società per azioni nel 1992. Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 14 aprile 2023

Altre risposte alla domanda : Ricerca petrolio : ricerca; petrolio; Un ricerca to unguento usato in cosmetica per i trattamenti; L utopistica scienza che ricerca va la pietra filosofale; Il fenomeno per cui le piante grasse si allungano alla ricerca di più luce di quanta ne ricevono; La zona di produzione di un ricerca to radicchio; Un dopo ricerca to; Così è detto il petrolio ; Un distillato del petrolio ; Il petrolio della Shell; petrolio all americana; Il petrolio nelle pipeline;