Un resto preistorico - Cruciverba

La Preistoria è convenzionalmente definita come il primo periodo della storia umana, compreso tra le prime testimonianze della presenza dell'uomo e i più antichi documenti scritti. La Preistoria finisce quindi quando gli uomini cominciano a lasciare traccia del proprio pensiero tramite la scrittura, la cui invenzione avvenne in Egitto e in Mesopotamia nel 3500-3200 a.C. in Cina intorno al 1200 a.C. nella valle dell'Indo intorno al 2200 a.C. in Mesoamerica intorno al 600 a.C. e che si ...

Il termine fossile (dal latino fodere, "scavare") in paleontologia viene abitualmente usato per indicare resti integri o parziali di organismi un tempo viventi; più in generale, viene usato per una qualsiasi testimonianza di vita geologicamente passata (antecedente all'epoca attuale): resti animali, quali ossa, denti, uova, conchiglie; resti vegetali, quali foglie, tronchi, pollini; evidenze di attività vitale (strutture di bioturbazione come tane e orme); tracce legate all'alimentazione (coproliti).