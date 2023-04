I rapaci lo hanno adunco - Cruciverba

Spennacchiotto (in originale Emil Eagle) è un personaggio dei fumetti della Walt Disney. Venne creato dallo sceneggiatore Vic Lockman e definito nella fisionomia dal disegnatore Jack Bradbury; esordì negli Stati Uniti d'America nel 1966 nella storia "Archimede Contrattacca e Vince" ("The Evil Inventor") nel n. 63 della serie Uncle Scrooge. Le sue fattezze sono fin dall'inizio quelle di un rapace dal becco adunco pur incorrendo in numerose rivisitazioni di ...

Il becco (talvolta detto anche rostro o ranfoteca) è una struttura cornea esterna della bocca di alcuni animali. È una caratteristica distintiva degli uccelli e, oltre ad essere adoperata per l'alimentazione, è utilizzata anche per nettare il piumaggio, manipolare oggetti, uccidere le prede, corteggiare il partner e alimentare i pulcini.