Quantità prescritta - Cruciverba

Chimica

Dosaggio – il rapporto di quantità fra componenti di una miscela, oppure la misurazione dell'ammontare di una singola sostanza.

Farmacologia

Dose – in farmacologia riguarda la scelta dell'ammontare di farmaco adeguato all'obiettivo terapeutico, aggiustato in base agli effetti collaterali.

Dietetica

Dose giornaliera consigliata

Tossicologia

Dose letale

Dose giornaliera accettabile

Radioterapia

Dose assorbita – in radioterapia, è la quantità di radiazioni assorbita da un corpo.

Dose efficace

Musica

Dose – album dei Gov't Mule del 1998

– album dei Gov't Mule del 1998 Dose – singolo di Ciara del 2018

Persone