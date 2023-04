Pregiati funghi - Cruciverba

Un tartufo è il corpo fruttifero di un fungo Ascomycota sotterraneo. La maggior parte dei tartufi appartiene al genere Tuber, ma esistono anche altri generi di funghi appartenenti a questa categoria fra cui Geopora, Peziza, Choiromyces, Leucangium e oltre un centinaio di altri. I tartufi appartengono alla classe Pezizomycetes e, tolte alcune eccezioni, all'ordine Pezizales. I tartufi sono funghi micorrizici, e crescono pertanto vicini ...

Ovoli e dardi, conosciuto anche come ovoli e lingue, ovoli e ancore e in altri modi ancora, è un motivo ornamentale associato all'ovolo, un tipo di modanatura con profilo a quarto di cerchio convesso molto utilizzato nella decorazione architettonica greco-romana. In questo tipo di motivo, che può essere intagliato o realizzato con altre tecniche su superfici di legno, pietra, plastica e altri materiali ancora, l'ovolo viene alternato con elementi a forma di V, come ad esempio dardi, frecce o ancore.