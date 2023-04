Il poligono che costituisce la sezione verticale di un tronco di cono - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il poligono che costituisce la sezione verticale di un tronco di cono. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 16 lettere : TRAPEZIO ISOSCELE

Significato/Curiosita : Il poligono che costituisce la sezione verticale di un tronco di cono In geometria un trapezio è un quadrilatero con due lati paralleli. Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 14 aprile 2023

