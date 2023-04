Pianta americana che fornisce tuberi commestibili - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Pianta americana che fornisce tuberi commestibili. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 10 lettere : TOPINAMBUR

Significato/Curiosita : Pianta americana che fornisce tuberi commestibili Il fruttarismo, o fruttarianesimo, denota un insieme di pratiche alimentari aventi in comune il consumo esclusivo o prevalente di frutti. Helianthus tuberosus (Linnaeus, 1753), noto con i nomi volgari di topinambur, carciofo di Gerusalemme, girasole del Canada, rapa tedesca o elianto tuberoso, è una pianta del genere Helianthus con infiorescenza a capolino. Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 14 aprile 2023

