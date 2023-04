Un passaggio da un colore a un altro - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un passaggio da un colore a un altro. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : SFUMATURA

Significato/Curiosita : Un passaggio da un colore a un altro K-PAX - Da un altro mondo (K-PAX) è un film del 2001, diretto da Iain Softley e tratto dall'omonimo romanzo K-PAX, primo di una serie di cinque libri, scritto da Gene Brewer. Cinquanta sfumature di grigio (Fifty Shades of Grey) è un romanzo scritto nel 2011 dalla scrittrice inglese E. L. James (pseudonimo di Erika Leonard). Si tratta del primo di una trilogia di romanzi che prosegue con Cinquanta sfumature di nero (Fifty Shades Darker) e Cinquanta sfumature di rosso (Fifty Shades Freed). Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 14 aprile 2023

