Ha in organico speciali agenti - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Ha in organico speciali agenti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 16 lettere : CONTROSPIONAGGIO

Significato/Curiosita : Ha in organico speciali agenti Un agente speciale identifica un agente di polizia preposto a funzioni di investigazione di un organo governativo o indipendente operante negli USA, che in via principale riveste posizioni di investigazione penale (criminal investigator). Il controspionaggio è l'attività d'intelligence per il contrasto allo spionaggio condotto da una fazione ostile all'interno dello Stato. Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 14 aprile 2023

