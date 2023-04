Occupato dal nemico - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Occupato dal nemico. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : INVASO

Significato/Curiosita : Occupato dal nemico L'Amministrazione del territorio nemico occupato (in inglese Occupied Enemy Territory Administration, abbreviato in OETA) fu un'amministrazione militare congiunta britannica, francese e araba sulle province levantine dell'ex Impero ottomano tra il 1917 e il 1920, istituita il 23 ottobre 1917 a seguito della campagna del Sinai e della Palestina e della rivolta araba della prima guerra mondiale. L'amministrazione, sebbene fosse stata dichiarata dai militari britannici che ... Il bacino o invaso è una struttura artificiale, che ha lo scopo di contenere una notevole massa d'acqua. Più dettagliatamente, è l'area che con i suoi deflussi superficiali contribuisce alla portata attraverso un'assegnata sezione del corso d'acqua. Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 14 aprile 2023

