Nome diffuso in Spagna - Cruciverba

Soluzione 5 lettere : RAMON

Significato/Curiosita : Nome diffuso in Spagna Ginevra è un nome proprio di persona italiano femminile. Ramón – forma spagnola del nome proprio di persona Raimondo Geografia Ramon – municipalità delle Filippine nella Provincia di Isabela

– municipalità delle Filippine nella Provincia di Isabela Ramon – frazione del comune italiano di Loria (TV)

– frazione del comune italiano di Loria (TV) Cratere Ramon – cratere del deserto del Negev, Israele

– cratere del deserto del Negev, Israele Mitzpe Ramon – città di Israele nel Distretto Meridionale

– città di Israele nel Distretto Meridionale Ramon Magsaysay – municipalità delle Filippine nella Provincia di Zamboanga del Sur Persone Anselmo Ramon – calciatore brasiliano

– calciatore brasiliano Emanuela Ramon – cestista italiana

– cestista italiana Ilan Ramon – astronauta israeliano

– astronauta israeliano Santiago Ramón y Cajal – medico, istologo e patologo spagnolo

– medico, istologo e patologo spagnolo Steve Ramon – pilota di motocross belga

Tiziano Ramon – ex calciatore italiano

