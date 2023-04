Mettere a tacere, zittire - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Mettere a tacere, zittire. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 10 lettere : SILENZIARE

Significato/Curiosita : Mettere a tacere zittire Tersìte (in greco antico: Test, Thersítes) è un personaggio della mitologia greca: nell'Iliade di Omero rappresenta, per la sua bruttezza e per la sua codardia, il modello dell'anti-eroe, il contrario del modello dell'eroe classico, bello e forte come è, invece, Achille. Paolo Silenziario (VI secolo – Costantinopoli, 580) è stato un dignitario imperiale ed un poeta epigrammista bizantino. Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 14 aprile 2023

Altre risposte alla domanda : Mettere a tacere, zittire : mettere; tacere; zittire; Era un sistema per trasmettere testi scritti; mettere a tacere; mettere a punto... il minimo; Rimettere a nuovo un libro; mettere in allarme; Mettere a tacere ; Un invito a tacere ; Cautela nel rivelare, tendenza a tacere ; Costringere a tacere ; Tre lettere per zittire ; Voce per zittire ; Per zittire un impiccione: sono __ miei; Tranquillizzare, zittire ; Cerca altre Definizioni