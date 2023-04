Luogo in cui si danza - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Luogo in cui si danza. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : BALERA

Significato/Curiosita : Luogo in cui si danza La scuola di danza (La Classe de danse) è un dipinto del pittore francese Edgar Degas, realizzato nel 1873-1875 e conservato al Musée d'Orsay di Parigi. La balera è un locale da ballo italiano, tendenzialmente orientato verso un pubblico di estrazione popolare. Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 14 aprile 2023

Altre risposte alla domanda : Luogo in cui si danza : luogo; danza; Gli Abruzzesi del capoluogo ; luogo comune o tema ricorrente in un autore; Il capoluogo del Friuli-Venezia Giulia; Il capoluogo del Tirolo; Relativa al luogo d origine; La prima ballerina della danza classica; La prima ballerina della danza classica; danza popolare napoletana; Una danza brasiliana simile alla rumba; Scarpette basse da danza trici; Cerca altre Definizioni