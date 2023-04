Lavora per le industrie della zona - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Lavora per le industrie della zona. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : INDOTTO

Significato/Curiosita : Lavora per le industrie della zona L'industria tessile è un'attività manifatturiera che produce e lavora le fibre tessili. Si dice indotto industriale, a volte, l'insieme di sotto industrie o artigiani che producono parti elementari necessarie alle grandi industrie per realizzare i prodotti finiti. Negli ultimi vent'anni la parola indotto ha preso un significato più ampio, e ora si considera lavoro indotto anche quello che non è direttamente connesso alla grande industria. Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 14 aprile 2023

Altre risposte alla domanda : Lavora per le industrie della zona : lavora; industrie; della; zona; lavora nell industria del formaggio; L arte di lavora re legni pregiati; Quelli di bozze lavora no per i giornali; Lo lavora no a Murano; Sostituiscono spesso il pasto di chi lavora ; industrie per maglieria; Città del Modenese ricca di industrie tessili; industrie legate all edilizia; La Melara tra le grandi industrie ; industrie che riforniscono i cantieri edili; Un amante della casa del biscione; Punto intermedio della rosa dei venti; Vi giurarono i capi della lega Lombarda; Nativo della nostra capitale; Ramificazione della trachea; Un reparto destinato al controllo d una zona ; Comanda nella zona ; Popolosa zona industriale di Genova; La città sicula con la bella zona di Ibla; La zona d Egitto con le tombe dei faraoni; Cerca altre Definizioni