Il ladro le ha lunghe - Cruciverba

Mani – plurale di mano

Antropologia

Mani – popolazione del sud della Thailandia

Cinema

Mani – film del 1947 diretto da Jens Henriksen e Holger Gabrielsen

Geografia

Mani – dipartimento del Burkina Faso nella provincia di Gnagna

Persone

Mani – fondatore della religione manichea

– calciatore togolese Sunita Mani – attrice, comica e ballerina statunitense di origini indiane

Religione