Irregolare abbreviato nei dizionari - Cruciverba

La massoneria è un'associazione su base iniziatica, esoterica e di fratellanza, diffusa in molti Stati del mondo, le cui origini sono da rintracciarsi in epoca moderna in Europa, in Inghilterra, precisamente a Londra il 25 giugno 1717 come unione di associazioni basate su di un ordinamento democratico, dette "logge".

Sigle

Internal Rate of Return – Tasso interno di rendimento, funzione di matematica finanziaria per la valutazione di un investimento

– Tasso interno di rendimento, funzione di matematica finanziaria per la valutazione di un investimento Iraqi Republic Railways – operatore ferroviario nazionale in Iraq

Codici