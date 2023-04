Invocano san Nicola - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Invocano san Nicola. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : BARESI

Significato/Curiosita : Invocano san Nicola San Sebastiano (Narbona, 256 – Roma, 20 gennaio 288) è stato un militare romano, martire per aver sostenuto la fede cristiana; venerato come santo dalla Chiesa cattolica e dalla Chiesa Cristiana Ortodossa, è oggetto di un culto antico. Franco Baresi, all'anagrafe Franchino Baresi (Travagliato, 8 maggio 1960), è un dirigente sportivo, allenatore di calcio ed ex calciatore italiano, di ruolo difensore, vicepresidente onorario del Milan. Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 14 aprile 2023

Altre risposte alla domanda : Invocano san Nicola : invocano; nicola; Si invocano dai Santi; Si invocano nel pericolo; Gli Spagnoli ne invocano la Vergine; Li invocano i pericolanti; Li invocano i sinistrati; nicola in famiglia; Il periodo della canicola ; Il nicola s del film Notte prima degli esami; L ultimo fu un nicola ; nicola in radio e in tivù; Cerca altre Definizioni