Dà inizio all inverno - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Dà inizio all inverno. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : SOLSTIZIO

Significato/Curiosita : Da inizio all inverno L'inverno è una delle quattro stagioni in cui si divide l'anno, viene dopo l'autunno e precede la primavera. Il solstizio (in latino: solstitium, composto da sol-, “sole” e -sistere, “fermarsi”) è, in astronomia, il momento in cui il Sole raggiunge, nel suo moto apparente lungo l’eclittica, il punto di declinazione massima o minima. Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 14 aprile 2023

