Un indumento di lana - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un indumento di lana. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : MAGLIA

Significato/Curiosita : Un indumento di lana La lana è una fibra tessile naturale che si ottiene dal vello di ovini (pecore e di alcuni tipi di capre), conigli, camelidi (cammelli, lama, vigogna, alpaca,...) e produzioni minori da cani (chiengora), yak e antilope tibetana (Shahtoosh). La lana che si viene ad ottenere viene definita lana vergine. Abbigliamento Maglia – capo di abbigliamento sia maschile che femminile

– capo di abbigliamento sia maschile che femminile Maglia – tessuto prodotto con la lavorazione a maglia Araldica Maglia – in araldica indica il rombo vuoto. Elettrotecnica Maglia – in elettrotecnica è un insieme di rami in un circuito elettrico. Geografia Maglia – porzione della superficie delimitata dal reticolo di meridiani e paralleli Geometria Maglia – in geometria è, in un sistema di coordinate curvilinee, il quadrangolo delimitato da quattro linee del sistema e avente i lati curvi. Matematica Maglia – nella teoria dei grafi, è un elemento dei grafi Numismatica Maglia – in numismatica è una moneta dal valore di mezzo denaro Sport Nel ciclismo, la maglia è usata come simbolo distintivo del campione in carica. Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 14 aprile 2023

Altre risposte alla domanda : Un indumento di lana : indumento; lana; Un pesante indumento ; indumento per la testa; indumento che sta sopra camicie e maglioni; indumento senza maniche di molti supereroi; indumento femminile che si porta sulle spalle; Rendere soffice la lana ; Un materiale per piastrelle: __ porcellana to; Il tubo di lana usato da ginnasti e ballerini; Grossolana scopa; La sigla della lana sui capi; Cerca altre Definizioni