Si gonfia inspirando - Cruciverba

Soluzione 6 lettere : TORACE

Significato/Curiosita : Si gonfia inspirando Il primo trimestre di gravidanza è, negli esseri umani, il periodo che si estende dall'ultima mestruazione alla dodicesima settimana, quando solitamente viene fatta la prima ecografia. Il torace o petto (dal greco "a" ) è una regione del corpo, che nei tetrapodi è compresa tra il collo e l'addome. Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 14 aprile 2023

