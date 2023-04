Gli spiazzi all interno dei palazzi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Gli spiazzi all interno dei palazzi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : CORTILI

Significato/Curiosita : Gli spiazzi all interno dei palazzi Amos Spiazzi, all'anagrafe Amos Spiazzi di Corte Regia (Trieste, 4 dicembre 1933 – Verona, 4 novembre 2012), è stato un generale italiano, ufficiale di carriera dal 1952 al 1991; dal 1998 generale d'artiglieria della riserva militare. La corte o cortile è uno spazio scoperto di un edificio, al fine di dargli maggior luce e aerazione. Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 14 aprile 2023

