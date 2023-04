Forma una regione con l Alto Adige - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Forma una regione con l Alto Adige. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : TRENTINO

Significato/Curiosita : Forma una regione con l Alto Adige Una regione a statuto speciale è una regione della Repubblica italiana che gode di particolari forme e condizioni di autonomia. La provincia autonoma di Trento (in ladino Provinzia Autonoma de Trent, in cimbro Sèlbstendig Provintz vo Tria in mocheno Autonome Provinz va Trea't, in dialetto trentino Provincia de Trent), comunemente nota come Trentino, è una provincia italiana del Trentino-Alto Adige di 541 692 abitanti, con capoluogo Trento, confinante a nord con la provincia autonoma di Bolzano (Alto Adige), a est e a sud con le province venete di Belluno, Vicenza e Verona, e a ovest con le province lombarde di Brescia e Sondrio. Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 14 aprile 2023

