Donne venerate - Cruciverba

Maria Maddalena (in ebraico: , in greco: aa ada, Maria he Magdalene) detta anche Maria di Magdala, secondo il Nuovo Testamento è stata un'importante seguace di Gesù.

Dee Dee Warwick, all'anagrafe Delia Juanita Warrick (Newark, 25 settembre 1945 – Contea di Essex, 18 ottobre 2008), è stata una cantante statunitense, dedita ai generi soul e R&B ed in attività principalmente negli anni sessanta-settanta.