Dissetarsi - Cruciverba

Soluzione 4 lettere : BERE

Significato/Curiosita : Dissetarsi La Pepsi-Cola, più comunemente conosciuta come Pepsi, è una bevanda analcolica prodotta dalla PepsiCo. Milano da bere è un'espressione giornalistica, originata da una campagna pubblicitaria, che definisce alcuni ambienti sociali della città italiana di Milano durante gli anni 80 del XX secolo. In questo periodo, la città era assurta a centro di potere in cui si esercitava l'egemonia del Partito Socialista Italiano (PSI) del periodo craxista. Si trattava di un decennio caratterizzato dalla percezione di benessere diffuso, dal rampantismo arrivista e opulento ostentato dai ceti sociali emergenti e dall'immagine "alla moda". Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 14 aprile 2023

