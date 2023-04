Dirige la vendita all asta - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Dirige la vendita all asta. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : BANDITORE

Significato/Curiosita : Dirige la vendita all asta Vendita all'asta (titolo originale in francese Vente à la bougie, tradotto in italiano anche con il titolo Ricostruire un delitto) è un racconto dello scrittore belga Georges Simenon con protagonista il personaggio del commissario Maigret. Il banditore era un incaricato che leggeva ad alta voce per le vie le disposizioni delle autorità; nell'Antica Grecia la sua figura coincideva in parte con quella dell'araldo. Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 14 aprile 2023

Altre risposte alla domanda : Dirige la vendita all asta : dirige; vendita; asta; dirige un monastero benedettino; Vittorio, ex dirige nte Vodafone e politico; Un compenso accessorio per dirige nti d azienda; La dirige Antonio Pappano; L insieme dei collaboratori di un dirige nte; Nel sito di un azienda, ne mostra i punti vendita ; vendita all estero; Una vendita illegale effettuata fuori dagli stadi; Sinonimo di vendita ; Una compravendita che interessa gli sportivi; asta pubblica; La contrasta no i separatisti; Lo aziona chi butta la pasta ; Irruzioni di predoni con devasta zioni; Una vasta piazza di Roma; Cerca altre Definizioni