Difficili da prendere - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Difficili da prendere. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : VELOCI

Significato/Curiosita : Difficili da prendere Anni difficili è un film del 1948 diretto da Luigi Zampa, tratto dalla novella di Vitaliano Brancati Il vecchio con gli stivali. Nell'automobilismo e nel motociclismo, il giro più veloce (in inglese fastest lap) è la percorrenza, in gara, di un giro della pista nel tempo più rapido. Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 14 aprile 2023

