Le consonanti di Giano - Cruciverba

Soluzione 2 lettere : GN

Significato/Curiosita : Le consonanti di Giano La lingua ligure (nome nativo lengoa lìgure Questa è una trascrizione IPA della pronuncia. Vedere l'alfabeto fonetico internazionale.">/'ligyre/ o zeneize Questa è una trascrizione IPA della pronuncia. Vedere l'alfabeto fonetico internazionale.">/ze'nejze/, codice ISO 639-3 lij) è una lingua romanza tradizionalmente associata a quelle galloitaliche (piemontese, lombardo, emiliano e romagnolo), nonostante se ne discosti per una serie di ... Politica GN – abbreviazione di Gioventù Nazionale, organizzazione giovanile di FdI. Sigle Gas naturale

Gastro-Norma – utilizzato nell'industria gastronomica e catering Codici GN – codice vettore IATA di Air Gabon

gn – codice ISO 639-2 alpha-2 della lingua guaraní

GN – codice ISO 3166-1 alpha-2 della Guinea Fonetica Dittongo – consonante nasale palatale Informatica .gn – dominio di primo livello della Guinea Mineralogia Gn – abbreviazione di galena Musica G.N. – album discografico di Gianna Nannini del 1981 Altro Gn – abbreviazione della Genesi

GN – simbolo del giganewton

GN – antica casa automobilistica britannica Note Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 14 aprile 2023

Altre risposte alla domanda : Le consonanti di Giano : consonanti; giano; Le consonanti di Tebe; Le consonanti degli Inca; Le consonanti di Alfio; Le consonanti in Italia; Le consonanti in buca; Vi si parcheggiano le macchine agricole; La fanno... i calciatori che temporeggiano ; I Francesi festeggiano quello di luglio; Mangiano i malloreddus; Si attaccano a morsi ma non si mangiano ; Cerca altre Definizioni