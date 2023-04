Come una risposta impertinente - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Come una risposta impertinente. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : PEPATA

Significato/Curiosita : Come una risposta impertinente Piergiorgio Odifreddi (Cuneo, 13 luglio 1950) è un matematico, logico e saggista italiano. Il pampepato, o panpepato, o pampapato è un tipo di dolce italiano, nel Lazio e in particolare a Roma viene chiamato Pangiallo. Gli ingredienti e la forma variano secondo la zona di produzione, ma di solito include mandorle, nocciole, pinoli, pepe, cannella, noce moscata, arancia e cedro canditi, uva passa, il tutto impastato con o senza cacao, cioccolato, caffè, liquore, miele, farina, mosto cotto d'uva. Il dolce è poi cotto al forno (meglio se in forno a legna). Viene consumato, di solito, come dolce delle festività natalizie. Resta essenzialmente un prodotto artigianale, infatti in alcune zone persiste la preparazione casalinga e la tradizionale usanza dello scambio del dolce accompagnato da un rametto di vischio. Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 14 aprile 2023

Altre risposte alla domanda : Come una risposta impertinente : come; risposta; impertinente; Timbrati come certi valori; Sconfinato... come un congedo; Un sodalizio come il Touring; Un frutto come il pompelmo; C è chi la tiene, come casetta, nei camping; Una risposta evasiva; La risposta che raffredda; risposta ... da incerti; Una risposta bruciante; La risposta cattolica al Protestantesimo; Ragazzino impertinente ed irrequieto; impertinente un bel... viso tosto; Cerca altre Definizioni