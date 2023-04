Chirurghi esperti in frantumazione dei calcoli - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Chirurghi esperti in frantumazione dei calcoli. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 11 lettere : LITOTOMISTI

