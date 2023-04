È in Austria Superiore - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: È in Austria Superiore. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : LINZ

Significato/Curiosita : e in Austria Superiore L'Alta Austria o Austria Superiore (in tedesco: Oberösterreich; in austro-bavarese: Obaöstarreich) è uno dei nove stati federati (Bundesland) dell'Austria. La sua capitale è Linz. Linz (204 846 abitanti) è la terza città austriaca per popolazione, capoluogo dello Stato federato dell'Alta Austria. Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 14 aprile 2023

Altre risposte alla domanda : È in Austria Superiore : austria; superiore; Dividevano l austria , durante l impero, in Inferiore e Superiore; In austria dopo la prima; Una moneta intitolata a Maria Teresa d austria ; Una stazione di confine con l austria ; Proveniente dall area tra austria e Italia; La lente superiore del microscopio; Dotato di peluria sul labbro superiore ; superiore , più forte; Dividevano l Austria, durante l impero, in Inferiore e superiore ; Il superiore del convento; Cerca altre Definizioni