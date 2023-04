Allontanare un disturbatore da un social network - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Allontanare un disturbatore da un social network. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : BANNARE

Significato/Curiosita : Allontanare un disturbatore da un social network Il termine ban (derivato dalla lingua inglese, in italiano è traducibile con "bandire" o "interdire") viene utilizzato per riferirsi ad una serie di atti che consente di vietare l'accesso e/o l'interazione con gli altri ad un determinato utente tramite il suo username, IP o indirizzo email. Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 14 aprile 2023

Altre risposte alla domanda : Allontanare un disturbatore da un social network : allontanare; disturbatore; social; network; Si dice per allontanare ; Permette d avvicinare o allontanare il soggetto; allontanare , dileguare; Permette d avvicinare o allontanare il soggetto; allontanare un disturbatore da un forum Internet; Allontanare un disturbatore da un forum Internet; Allontanare un disturbatore da un forum di Internet; Utente dei social che invia messaggi provocatori; Una risata sui social ; Un social network; social per condividere foto e brevi video; Un social per postare video diffuso tra i giovani; Un social network ; I network del web come Snapchat e Instagram ing; Un social network cinese; Diffuso social network cinese; Social network di immagini e stories; Cerca altre Definizioni