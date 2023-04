Ha la Zecca in casa - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Ha la Zecca in casa. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : FALSARIO

Significato/Curiosita : Ha la Zecca in casa La casa di carta (La casa de papel) è una serie televisiva spagnola ideata da Álex Pina, trasmessa inizialmente dall'emittente Antena 3 e in seguito distribuita su Netflix. Il falsario è colui che conia monete o banconote senza permesso o che comunque copia materiale che per legge non si può copiare. Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 13 aprile 2023

