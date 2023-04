Il Willer dei fumetti - Cruciverba

La serie Tex Willer, ideata e scritta da Mauro Boselli, ha esordito nel novembre 2018 ed è dedicata alle avventure di Tex Willer ambientate durante la giovinezza del personaggio, nel classico formato bonellide, in bianco e nero, ma con una foliazione ridotta di 66 pagine. La serie è stata anticipata da un numero zero allegato in omaggio alle serie Tex (n. 697) e Zagor (n. 640, o Zenith n. 691). Le copertine sono realizzate da Maurizio Dotti.