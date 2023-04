Le vocali di troppo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Le vocali di troppo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 2 lettere : OO

Significato/Curiosita : Le vocali di troppo Troppo sbattimento è un singolo dei DJ italiani DJ Jad e Wlady, pubblicato il 25 marzo 2022. Geografia Oô – comune dell'Alta Garonna (Francia) Sigle Object oriented – orientato agli oggetti, in ingegneria del software

– orientato agli oggetti, in ingegneria del software simile al segno dell'infinito o del per sempre. Codici OO – codice vettore IATA di SkyWest

– codice vettore IATA di SkyWest oo – codice degli aerei immatricolati in Belgio. Informatica OO – abbreviazione per OpenOffice.org (l'acronimo ufficiale è OOo) Letteratura Oo – personaggio (una tartaruga) nel romanzo Il libro della giungla di Rudyard Kipling Altro ‘O‘o – uccello delle Hawaii, oggi estinto

– uccello delle Hawaii, oggi estinto OO, Oo, oo, oO – emoticon spesso usati per indicare sorpresa soprattutto nei giochi online

– spesso usati per indicare sorpresa soprattutto nei giochi online O-O – notazione dell'arrocco corto nel gioco degli scacchi

– notazione dell'arrocco corto nel gioco degli scacchi Scala OO – scala 1:76.2 nel modellismo Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 13 aprile 2023

