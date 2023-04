Un vinile con pochi brani - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un vinile con pochi brani. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 2 lettere : EP

Significato/Curiosita : Un vinile con pochi brani Il 45 giri o 7 è una tipologia di disco in vinile per la memorizzazione e la riproduzione analogica di segnali sonori con una velocità di rotazione di 45 giri al minuto. Viene impiegata per la distribuzione dei singoli discografici e degli extendend play (o EP) contenenti, i primi, un brano musicale per lato mentre, i secondi, un numero maggiore di brani. Sigle EP – Edizioni Paoline – casa editrice italiana

EP – Edizioni Paoline – casa editrice italiana
EP – Extreme Pressure (altissima pressione) – usato nella classificazione dei grassi

EP – Elevata Professionalità – il più alto grado del personale tecnico ed amministrativo di tutti gli atenei italiani
Codici EP – codice vettore IATA di Iran Aseman Airlines

EP – codice ISO 3166-1 alpha-2 riservato per l'Organizzazione europea dei brevetti

EP – codice ISO 3166-2:GH della Regione Orientale (Ghana)
Fisica E P – energia di Planck
Medicina EP – embolia polmonare

EP – edema polmonare
Mineralogia Ep – abbreviazione del gruppo dell'epidoto
Musica EP – abbreviazione di Extended play, è l'espressione usata per indicare un insieme di brani più lunghi di un singolo, di fatto una via di mezzo tra un album e un singolo

EP – album dei Luna del 1996

EP – album degli Evanescence del 1998

ep – album dei 77s del 1999

EP – album dei Mogwai del 1999

EP – EP dei Non voglio che Clara del 2001

EP – album dei Fiery Furnaces del 2005

EP – EP di Childish Gambino del 2011

EP – EP dei blink-182 del 2012
Religione E.P. – Società clericale Virgo Flos Carmeli
Altro EP – targa automobilistica di Serres (Grecia)

EP – targa automobilistica di Piotrków Trybunalski (Polonia)

